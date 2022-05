Patrice GOLDBERG

Bonjour



35 ans d'expérience dans la comptabilité générale dont 20 ans dans le pôle audiovisuel-spectacle.

J'ai crée et dirigé 3 entreprises qui m'ont données le sens des responsabilités et de la rigueur.

Je maîtrise les outils informatiques

Autonome, motivé, j'aime le travail en équipe.



N'hésitez à me contacter.



Mes compétences :

Sage 100

Xotis

Ciel Paye et Compta

Pack office

Finalcut pro

Montage vidéo

Musicien

Comptable

Vidéaste

Documentaire

Monteur

Spectacle

Cinéma

Audiovisuel

ETAFI

Opéra

Oracle