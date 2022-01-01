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Patrice GOUR

BREST

Election législatives 2022

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En résumé

JE SUIS ENTRE DANS LA STE IPC EN 1989 COMME COMMERCIAL SUR LE 22 COTES D ARMOR , 10 COMMERCIAUX A L EPOQUE , SPECIALISE EN VENTE DE PRODUITS SPECIFIQUE EN DIRECT(HORS APPELS D OFFRE) AUPRES DES PROFESSIONELS
J AI ENSUITE CREE PLUSIEURS REGIONS SUR TOUTE LE FRANCE ET EMBAUCHE DES COMMERCIAUX
EN TANT QUE DIRECTEUR REGIONAL DE 1991 A 2000
EN 2001 CREATION D UN RESEAU SPECIALISE EN INDUSTRIE EN TANT QUE DIRECTEUR DE RESEAU, FUSION DES 2 RESEAUX EN 2003.
ACTUELEMENT DIRECTEUR COMMERCIAL SUD 2/3 DE LA FRANCE
JE SUIS EN RECHERCHE DE COMMERCIAUX COMPETENTS SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS
JE SUIS ACTUELEMENT EN TRAIN DE TRAVAILLER SUR LA POSSIBILITE DE CREER UN RESEAU SUR LA SUISSE .77

Entreprises

  • CAP VERT - D C

    1989 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau