Patrice GOUR

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JE SUIS ENTRE DANS LA STE IPC EN 1989 COMME COMMERCIAL SUR LE 22 COTES D ARMOR , 10 COMMERCIAUX A L EPOQUE , SPECIALISE EN VENTE DE PRODUITS SPECIFIQUE EN DIRECT(HORS APPELS D OFFRE) AUPRES DES PROFESSIONELS
J AI ENSUITE CREE PLUSIEURS REGIONS SUR TOUTE LE FRANCE ET EMBAUCHE DES COMMERCIAUX
EN TANT QUE DIRECTEUR REGIONAL DE 1991 A 2000
EN 2001 CREATION D UN RESEAU SPECIALISE EN INDUSTRIE EN TANT QUE DIRECTEUR DE RESEAU, FUSION DES 2 RESEAUX EN 2003.
ACTUELEMENT DIRECTEUR COMMERCIAL SUD 2/3 DE LA FRANCE
JE SUIS EN RECHERCHE DE COMMERCIAUX COMPETENTS SUR PLUSIEURS DEPARTEMENTS
JE SUIS ACTUELEMENT EN TRAIN DE TRAVAILLER SUR LA POSSIBILITE DE CREER UN RESEAU SUR LA SUISSE .77
Pas de formation renseignée