Patrice GRANOUILHAC

Technicien Développement Packaging:



Etudes de conception 3D sur packaging primaires plastiques, SOLIDWORKS 3D

Prototypage sur Imprimante 3D System pro-jet

Fonction transversale d'amélioration continue de la qualité de fonctionnement du service Packaging PFDC

Gestions de données PLM ENOVIA



Technicien Méthodes Industrialisation:

Interface technique du service packaging

Analyse de la faisabilité technique du conditionnement sur les lignes de production.

Affectation des produits sur les lignes de production

Analyse des risques et mise en place de plans d'actions

Coordination du personnel réalisant les essais industriels de conditionnement

Définition et commande des outillages

Préconisation des choix packaging pour l'optimisation des coûts



Coordination d'équipes:

Suivi de projets d'investissement machines de conditionnement.

Coordination des plans d'actions assurant le respect des délais de mise à disposition des produits à

conditionner.

Coordination de groupes de travail sur l'amélioration continue de la qualité



Articles de conditionnement:

Connaissance des process de production (injection soufflage, extrusion, thermoformage...)

Connaissance des principaux process de décor (sérigraphie, tampographie...)

Connaissance des principales caractéristiques des matériaux plastiques



Mes compétences :

Conception 3D de packaging primaires plastique

Gestion de données techniques sous PLM ENOVIA