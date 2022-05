Patrice GRAVELIN

J'ai crée PG distirbution en 2003

Une société spécialisée dans l'éclairage et la signalisation pour poids lourds .

Nous distribuons sur toute la france aupres des garages et flottes poids lourds.

Les produits sont :

Les feux arriere pour poids lourds toutes marques (Aspock,Vignal,Rubbolite,Jokon etc)

Les feux de gabarit

Les ampoules

Les cordons electriques (EBS-Double-24N etc)

Les Flexibles Air .....

www.pgdistribution.fr



Mes compétences :

Négociation.

Dynamique

Rigoureux

transports

commercial