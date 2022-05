Fort de 15 ans d'expérience dans le domaine privé ou public, je suis installé en tant que psychologue sur le bassin toulonnais.



Une double casquette issue de mon expérience dans les ressources humains sur les problématiques de bilans de compétences, d'accompagnement au développement personnel associée à une solide formation et expérience dans le domaine de 'l'évaluation psychométrique (aptitude, personnalité...) me permettent de proposer des solutions originales et totalement personnalisées.



Intégré au sein du cabinet conseil Perspective en tant que psychologue expert, j'apporte mes compétences en matière de GRH et d'évaluation.



www.patrice-gueit.fr



Mes compétences :

Evaluation du personnel

GPEC

Neuropsychologie

Orientation

Orientation scolaire

Psychologie

RECLASSEMENT

Recrutement

Formation

Ressources humaines