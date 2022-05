Patrice GUEMALEU

Je suis en Affaire depuis Juillet 2014 avec USFIA Inc. Une compagnie "sino-américaine" avec de solides connections politiques et spécialisée dans la commercialisation d'Ambre de haute qualité depuis plus de 6 ans. Ses actifs s’élèvent à plus de 50 milliards de dollars et le 1er Septembre 2014 elle a lancée une nouvelle monnaie numérique légalisée par l’état de Californie appelée GEMCOIN, garantie par 15 milliards de dollars et dont la valeur ne pourra JAMAIS être dépressiée.



L’existence d’une monnaie numérique stable avec de solides garanties, ouvre d’énormes et de réelles possibilités pour des paiements en ligne, car ne dépend d’aucune banque et universalise les transactions. D'ailleurs Il suffit de voir l’engouement énorme qu’a connu le Bitcoin (première monnaie numérique, mais spéculative, ne reposant sur aucune valeur et d’une extrême instabilité), pour s’en rendre compte.



Depuis son lancement le GEMCOIN connait une augmentation extraordinaire de sa valeur ( plus de 200% en 4 mois ) du fait de sa stabilité et la garanti qu'il dispose.



le GEMCOIN ouvre en plus la voix à des possibilités de gains infinis, pour toute personne qui y investie.



Voir notre site web d'information complète : http://investissementusfia.com



Mes compétences :

Webmarketing