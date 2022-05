Patrice GUEUDELOT

Fasciné par le monde des nouvelles technologies et la transformation numérique des entreprises et des administrations



J'ai une solide expérience en stratégie et développement d'entreprise.



J'aime les défis du monde des affaires, la définition de sa mise en œuvre stratégique et la conduite d'équipes commerciales.



Responsable et axée sur les résultats, j'ai démontré une expérience réussie dans la constitution des équipes les plus performantes sur des marchés concurrentiels.



Diriger et inspirer mon équipe est mon leitmotiv.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projets

Management

Communication

Marketing

Commerce

Strategie

Gestion

Consulting

Informatique

Saas

Dirigeant

Réseau de distribution

Recrutement

Coaching

Audit

IT