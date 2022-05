Patrice GUILLEMAUTOT

Médecin urgentiste, spécialiste en médecine aéronautique et spatiale, j'exerce mon activité médicale dans deux secteurs complémentaires: médecin régulateur à Mondial Assistance France où je dois allier mes connaissances en médecine d'urgence à celles de la médecine aéronautique pour la prise en charge de patients nécessitant une assistance médicale où qu'ils se trouvent dans le monde. Médecin inspecteur au pole médical du personnel naviguant au sein de la Directions de la Sécurité de l'Aviation civile (DSAC) à la direction générale de l'aviation civile (DGAC) je suis principalement en charge de la surveillance des aptitudes médicales délivrées aux pilotes pour l'exercice de leurs fonctions, par les médecins aéronautiques évaluateurs agréés par la DGAC. De plus, je complète ma passion pour l'aviation en étant moi-même pilote d'avion privé sur Cessna 172.

Passionné d'astronautique, j'ai fait ma thèse sur la sélection des spationautes français de la mission franco-soviétique "antares" de 1992



mes diplômes:

Année 2006:

- Capacité de médecine aéronautique et spatiale.

- Médecin agréé en médecine aéronautique par la DGAC

Année 2003-2007:

- Accrédité en ACLS par la fondation des maladies du cœur du Québec.

Année 1996:

- Diplôme universitaire de transports aériens et rapatriements sanitaires.

Année 1991:

- Diplôme de doctorat de médecine générale à Paris sur la sélection des spationautes de la mission franco-soviétique ANTARES de 1992 sous la présidence du médecin général inspecteur J.TIMBAL:

- Suivi de la sélection des spationautes français de la mission franco-soviétique " ANTARES " de 1992.

Année 1979:

- Baccalauréat série D avec mention assez bien



