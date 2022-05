Patrice HAENNEL

25 ans dans l'armée de l'air. Employé comme magasinier au service restauration de la base aérienne 726. Durant l'agrandissement du Mess (5000 couverts/jours) je passe chef du magasin alimentaire (Sec-frais-ultra frais-surgelé).

Muté sur la B.A 115 après la fermeture de la B.A 726 (1996). je suis adjoint au chef magasin, profitant du manque de cadre je passe en comptabilité. (1998) Avec la réussite à ce poste le commandant d'unité me nomme adjoint au responsable des Achat de tout le service restauration hôtellerie.(2000). j'ai toujours sus appliquer toutes les règles juridique en matière d'achat ,convention, marché public.

Après la dissolution du poste achat avec les restructuration des bases de défense. Je suis affecté au service comptabilité, gestion du budget.(2008)



Avec toutes ces années dans l'armée, j'ai toujours autant de dynamisme et je suis prêt a relever des challenges. j'ai acquis une bonne maitrise de l'outil informatique, de bonne connaissance en gestion de produit, stock..

Organiser, méthodique, prise de décision, autodidacte



A titre bénévole avec mes diplômes d’éducateur fédérale j'entraine une équipe de football depuis 12 ans. cette saison je m'occupe des U14 de l'entente Manduel-Rodilhan, 25 joueurs. Niveau District foot à 11.



Mes compétences :

Gestion des stocks

Comptabilité publique

Électricité

Magasinier

Chauffeur

Autonome et réactive. Apprentissage rapide