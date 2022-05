Extrait de l'Entretien Orange/DNA/Alsatic:



Directeur commercial et marketing de la SIG basket

Patrice Harquel est un incontournable. Et pas seulement dans le milieu sportif et économique. Ce "loup blanc" du marketing et de la comm' est le seul à cumuler deux titres de champions de France: l'un avec le Racing, l'autre avec la SIG. "A la Meinau, on a été les premiers à descendre sur la pelouse avec un micro pour aller dire bonjour aux gens", rappelle l'invité de l'Entretien Orange/DNA/Alsatic.

(...) Si Patrice Harquel se réjouit que le public de la SIG soit à plus de 35% féminin, il insiste également sur le show proposé chaque soir de match au Rhénus. "Les basketteurs sont des magiciens. C'est beau, c'est coloré, c'est familial, convivial. A la SIG, on aime les gens et ça se voit. Nous avons également mis en avant l'aspect festif avec des groupes de musique et de danse (...) être novateurs sur le Net, indispensable outil de communication".

Interrogé sur la situation du Racing, Patrice Harquel a stigmatisé "certaines attitudes depuis l'arrivée de la star française du tennis et de Mc Machin", mais aussi "une mémoire sélective? des dirigeants, actuels, notamment à son égard lors du centenaire du club, ainsi que le "désamour avec le public"."Tous ces détails, toutes ces erreurs de casting ont provoqué une cassure, estime Patrice Harquel. Et même chez les plus passionnés qui adorent le foot et le Racing. Les supporters qui ont aujourd'hui 30, 40 ou 50 ans sont un peu usés..."