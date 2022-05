Bonjour,

Suite a un gros problémes de santé,résolus a ce jour.je suis a la recherche d'un emploi dans la logistique transport ou autres.Je maitrise parfaitement la langue francaise et Italienne. Dynamique et constant je suis a votre disposition pour toute offres d 'emplois .

Je vous pries de recevoir mes salutations les plus distinguées



Patrice Hauville



Mes compétences :

Gestion des litiges

Prise de Commande

Presentation des offres commercial

Suivi des relations

Gestion d'equipe

Sorties