Patrice HENNART

Pour le compte de VEOLIA propreté, j'occupe actuellement le poste de Directeur D'usine de l'entité Arc en Ciel implantée sur la périphérie Nantaise. En poste depuis septembre 2013, il m'a été confié la gestion d'un centre multi-activités dédié au traitement des déchets provenant principalement de NANTES METROPOLE. Il se compose d'un incinérateur avec valorisation énergétique, d'une ligne de tri de déchets issus des collectes sélectives, d'une unité de tri de déchets issus de déchetteries ou industriels, d'un centre de compostage. A la tête d'une équipe de + 100 salariés, j'ai pour mission la gestion financière de l'entreprise, le management du personnel, le développement/remplacement des équipements industriels, la gestion de projet industriels,les relations commerciales avec la collectivité et la rédaction contractuelle, l'application de notre Système de Management Environnemental ISO 14001 Vers 2004 et sécurité ISO 18001 ainsi que la qualité de nos prestations commerciales au travers de notre certification ISO 9001.



J'ai quitté à l'été 2013 le poste de Directeur d'Usine de la société ORVADE, que j'occupais depuis Juillet 2007. Ce site industriel spécialisé dans l'environnement est implanté sur la périphérie Orléans. Il est doté d'une unité d'incinération, de tri de collecte sélectives et de traitement des mâchefers; et permet le traitement des déchets ménagers produits par la Communauté d'Agglomération d'Orléans (115 000 tonnes par an).



De 1996 à 2007, j'ai occupé plusieurs postes de cadre dirigeant en régions Centre et Pays de Loire pour le compte d'une société d'assainissement (VEOLIA). J'avais en charge la gestion d'un service de collecte-regroupement de déchets dangereux avec des objectifs financiers, commerciaux (développement d'un portefeuille client, réponses à des dossiers d'Appels d'Offres), de maintenance technique des équipements de collecte et de stockage, de management, environnementaux (Arrêté préfectoral) et qualité ISO 9001.



