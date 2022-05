Patrice HEUZÉ, 54 ans, en recherche d'emploi depuis janvier 2010.

25 ans dans le métier de la reprographie, j'ai vécu le passage de l'impression classique au tout numérique.

Technicien de formation, une expérience en service après-vente m'a permis de découvrir la relation clientèle et au fur et à mesure de me forger une expérience de technico-commercial puis de Manager Unité Marchande.

Intérêt pour le métier par le côté CREATION.



Mes compétences :

Commercial

Créatif

Manager

Technico commercial