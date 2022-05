Patrice JEAN

RESPONSABLE LOGISTIQUE – SUPPLY CHAIN

Performance - esprit satisfaction clients



Manager de terrain, proche des équipes, une relation clients permanente, mes expériences m'ont mené à une reconnaissance des collaborateurs et de ma hiérarchie.

Avec une expérience réussie au poste de responsable logistique, j’ai pour ambition de partager et développer mes compétences de pilotage de l’activité logistique, mes aptitudes managériales et la conduite de l’amélioration continue.

DOMAINES DE COMPETENCES

• Management d’équipes.

• Pilotage des flux physique et d’informations de sites logistiques.

• Démarche Lean, Amélioration continue, Conduite du changement.

• Management de la prévention et sécurité des personnes.

• Mise en œuvre des démarches qualités

• Gestion de la demande clients et optimisation des transports.

DOMAINES

• Grande distribution - Distribution pharmaceutique.

ATOUTS

• Forte implication dans le projet d’entreprise, force de proposition.

• Hauteur de vue et opérationnalité, responsabilités transversales.

• Volonté de faire progresser les équipes.

• Capacité à se mobiliser pour des actions ou projets.

• Réactivité, culture du résultat.





Mes compétences :

Plateforme Logistique

Lean management

Prestation logistique

Management

Gestion de site

Logistique & transport

Amélioration continue

Sécurité

Stockage et Dispatching