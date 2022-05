Patrice JEUNET

Assureur des Risques d'Entreprise



• 2ème Assureur Maritime et Transport du marché français

• 300 collaborateurs

• CA de 195 millions d'euros en 2016

• Capacité de souscription de 30M€

• Gestion des souscriptions et des sinistres via nos 11 bureaux et délégations en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer



Domaines d'expertises



• Assurance Maritime

• Assurance Transport

• Assurance des Œuvres d'Art

• Assurance Construction et Risques Techniques



Helvetia Solutions ou contrats sur-mesure



Informations sur l’entreprise



. Site web https://www.helvetia.fr

. Siège social Le Havre, Seine-Maritime

. Année de création 1921

. Type d’entreprise Société cotée en bourse

. Taille de l’entreprise 201 à 500 employés



Spécialisations



Assurance, Transport, Maritime, Construction, Oeuvres d'art, Plaisance, Routier, Logistique, Aérien, Pêche, Transporteur et Poids lourd



