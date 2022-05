Patrice JOURDAIN

Mon rôle est réellement d’optimiser les processus en m’appuyant sur les équipes et l’organisation en place. Je souhaite les valoriser et avancer ainsi de façon pertinente sur des changements bien ciblés.



Responsable Comptable puis Contrôleur de Gestion dans l’industrie chimique pendant 19 ans, j’ai complété ma formation par un Master de Gestion d’Entreprise à l’ EM Lyon .

Depuis 2004, je suis consultant dans une entreprise d’informatique commercialisant un ERP pour la Gestion dans le BTP. Je conseille les Dirigeants pour l’élaboration de leurs tableaux de bords et leur contrôle de gestion. J’adapte le cas échéant les procédures et processus dans les entreprises multisites pour harmoniser l’exploitation de leurs résultats. Cette expérience m’a permis d’approfondir encore mes compétences informatiques mais surtout de développer mes qualités relationnelles avec les différents intervenants et leur direction. Le nombre important de clients différents à travers toute la France m’a amené à exercer et à développer davantage encore mes facultés d’adaptation.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Conseil

Conseil en organisation

Gestion d'Entreprise depuis + de 3 ans

Auditeur interne

Comptabilité analytique

Consultant

AMOA

BTP

Organisation

Industrie

Contrôle de Gestion

ERP

DAF

Communication interne

Chef de Projet

Audit

budgets

Microsoft Office

Microsoft Excel