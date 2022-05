Patrice KAC

Je suis spécialisé dans la création de contenus éditoriaux aussi bien grand public qu’à destination de cibles professionnelles et institutionnelles. Je détiens une forte expertise dans le domaine des contenus « web & nouveaux médias » et dans l’optimisation financière de la production éditoriale (action 360°). J’ai créé, développé et dirigé des services éditoriaux d'importance.

Je conseille également des structures professionnelles, des organismes et des institutions dans leur communication éditoriale et réalise les contenus éditoriaux.



Mes compétences :

Rédaction de contenus

Communication éditoriale

Journalisme en ligne

Journalisme

Conseil éditorial

Communication online

Communication corporate