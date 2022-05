En recherche de poste de DSI, adjoint-DSI ou DSI junior... TPE ou grand groupe : région grenobloise.



J'étudierai aussi toutes propositions de reprise d'entreprises, démarrage d'entreprise ou d'association.



En résumé : professionnel, pragmatique et non conformiste tout en étant exigeant, aimant relever les défis, respectant l’esprit plutôt que la lettre et mettant l’homme au centre de ses préoccupations.



Profil et CV sur ma page linkelin : http://fr.linkedin.com/pub/patrice-karatchentzeff/1a/928/a83/