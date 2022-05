Responsable des flux de produits finis ( de la préparation des commandes à la distribution) chez EVENO Fermetures acteur majeur sur le marché national des coffres tunnels et volets roulants pour l'industrie et le négoce.Encadrement & animation des équipes de préparateurs de commandes et conducteurs. Achats transports, recrutement.



Mes compétences :

Logistique

Transport

Communication

Recrutement

Management