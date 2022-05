Je suis Maitre Patrice KINDULA MBO, né dans le BAS CONGO en 1975 le 11ème jour du mois de novembre. Je suis expert en propriété intellectuelle et industrielle. J'assure la protection des droits d'auteurs de certains artistes dotn Werrason dnt je suis Avocat attitré, Marie MISAMU, Alice ALI, CALEB et tant d'autres qui me consultent.



Mes bureaux sont aux Nouvelles galéries Présidentielles RCM 15 et Anciennes Galéries Présidentielles 8ème Etage Local 8B