Patrice KOUADIO

Diplômé d'une licence en Marketing et commerce à l’Institut du génie Appliqués (IGA) à rabat. Actuellement en master 1 spécialité Marketing et Commerce, J’ai l’honneur de solliciter ma candidature pour l’obtention d’un stage dans le cadre de ma formation .Ayant choisi de faire carrière dans le domaine du marketing et du commerce, effectuer un stage serait ainsi un complément essentiel à mes connaissances théoriques acquises durant mon cursus universitaire et c’est aussi une chose qui s’inscrit parfaitement dans la logique de mon projet professionnel futur qui est de travailler en tant que responsable marketing d’une grande entreprise afin de vous apporter ma créativité, mon dynamisme, ma capacité d’adaptation et ma rigueur tout en faisant preuve d'autonomie.





Mes compétences :

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Business Objects