Patrice LABOURDETTE

Métreur économiste depuis plus de 15 ans

De formation bac + 2 en économie de la construction.

En poste dans un cabinet d'économiste de 5 personnes.

Ma fonction consiste à établir les métrés, les consultations d'entreprises et la mise à prix,la rédaction des CCTP.





Les projets sur lesquels nous travaillons sont des écoles, gymnases, logements, bibliothèque .......





Nos clients sont des entreprises tous corps d'état pour lesquelles nous réalisons les études afin de répondre aux appels d'offres publics ou des cabinets d'architecte afin d'établir les pièces écrites (CCTP) ou les budgets prévisionnels



Désireux d'intégrer un cabinet plus important ou une entreprise au sein du service études en région île de France.

Départements privilégiés (95, 92, 78)



Mes compétences :

Bâtiment

Économiste

Métreur

Corps

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet