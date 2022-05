Patrice LACROUTE

Originaire du Loir et Cher j'ai fait mes études à Blois et Orléans avec de partir pour Paris pour mon premier emploi.



Mon travail dans les bureaux d'études d'un grand groupe m'a permis de développer mes compétences et acquérir une expérience dans des domaines très variés allant de la conception mécanique en passant par l’électronique jusqu'à l'informatique industrielle.

L’intérêt que je portais à l'informatique m'a permis de devenir un des premiers formateurs des systèmes de DAO (prédécesseur de la CAO).



Souhaitant intégrer une société à taille humaine, j'ai rejoins la société Besançon Instruments où j'ai pu mettre mon expérience à profit et en développer beaucoup d'autres.



Toujours dans le même but, j'ai créer la société EXAMESURE que je gère et développe actuellement



Mes compétences :

Bancs d'essais

Création

Etalonnage

Gestion entreprise

Métrologie

Production

Responsable production