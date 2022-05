Patrice LAFONTAINE

Professionnellement:

J'ai la chance de faire ma passion au travail. J'aime relever les défis, apprendre et m'investir dans ce métier.



Personnellement:

Je vis avec mon fils une semaine sur deux, c'est un choix et une volonté de ma part. Les semaines où mon enfant n'est pas là je peux travailler jour et nuit mais quand mon enfant est là il devient ma priorité. J'insiste sur ce point car c'est la raison de mon retour sur le marché du travail.



Je cherche donc un poste dans mon secteur géographique ou en télétravail qui me permette de concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle.



Mes compétences :

JavaScript

Symfony2

PHP 5

C#

MVC

JQuery

HTML 5

CSS 3

SQL