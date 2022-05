Patrice LAMENDOUR

Mes différentes expériences en bureau d'études, contrôle de gestion et Lean manufacturing me permettent d'être force de proposition face aux problématiques que rencontrent ces départements, et d'assurer le rôle de passerelle entre métiers de développement et de production.

Mon intérêt pour le cost killing se trouve renforcé par cette expertise technico-économique .

Amélioration du fonctionnement des ressources humaines et des processus de développement sont également au cœur de mes centres d'intérêts.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance