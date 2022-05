Patrice LARIVIERE

Je mets mon expérience d'ingénieur au service de projets industriels, tertiaires ou agro-alimentaires. Je suis à l'écoute des industriels et propose d'examiner leurs problématiques : démontages difficiles, problèmes de process ou de maintenabilité, besoins d'optimisation des performances ou de mise en conformité, etc.

Mes domaines d'intervention sont variés : industries agroalimentaire, navale, mécanique, équipements portuaires ou entrepôts frigorifiques.

Je propose aujourd'hui des économies d'énergie dans le domaine du froid industriel.

Pour soutenir mes projets j'ai fondé l'atelier d'électromécanique NORIEX, atelier autonome par ses activités traditionnelles de bobinage, révisions de pompes et réparation d'équipements professionnels. Cet atelier me permet de créer des prototypes ou d'intervenir sur site pour la réalisation des projets.