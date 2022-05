Patrice LATASTE,



Consultant chez ADDITEAM,

Triple compétence Mainframe, Unix, NTIC.



Très bon relationnel,

dynamisme,

pugnacité,

pragmatisme.



Recueil et analyse des besoins,

Conception UML et Merise,

Rédaction de la documentation,

Réalisation des développements et des tests,

Maintenance évolutive et adaptative,

Formation et assistance des utilisateurs,

Conduite des réunions,

Gestion de projet.



Mes compétences :

Mainframe

NTIC

UNIX