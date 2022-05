Patrice Laurentin NKOUAWA TOKAM

Je suis un diplôme camerounais titulaire, Ingénieur de travaux, génie électrique en quête permanente de la perfection. Motivé, facile d'adaptation, bonjour relationnel et aiment les challenges.

J'aime apprendre, j'aime travailler en équipe, j'ai les travaux de terrains et aime également travailler partout dans le continent Africain et même dans le monde entier.

Présentement, j'exerce dans une industrie lourde pendant plusieurs années de cela comme vous pouvez le constater dans mon Curriculum Vitæ mais aimerais avoir un nouvel challenge car j'ai envie d'innover.



Mes compétences :

Câblage des coffrets et amoires de commande

Amélioration du facteur de puissance

✓ Maintenance des groupes électrogènes

Maintenance industrielle

Conception et réalisation des amoires de commande

Révision des machines électriques tournantes