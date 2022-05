Patrice LAUZELY

Fonction actuelle :

Gestion Systèmes et réseaux de fermes de serveurs sur deux Datacenter et en interne chez divers clients.

Avant-vente sur les nouveaux projets d'hébergement et infogérance.

Gestion des techniciens du support niveau 1.



Principales compétences mises en oeuvre dans ce cadre :

- Systèmes Linux/Windows/VMWare (Administration, Supervision, Scripting, etc)

- Stockage Netapp

- Réseaux LAN (administration de matériels Cisco, HP, DELL, Accton, Avaya, Enterasys, ServerIron, Riverbed),

Firewalls (Cisco PIX/ASA, Linux iptables), WAN (Gestion de routeurs BGP, trois liaisons internet avec gestion de classes d'adresses et numéro AS12645), Téléphonie (Cisco UC500).



Aisance relationnelle mise à profit pour le support client, mise en confiance et orientation commerciale, sensibilisation à la sécurité et à la confidentialité des informations.



Mes compétences :

HP et Cisco

BGP

Sécurité

Linux/UNIX

Riverbed

Avaya

Réseau

Cisco

VMware

Linux

UNIX

Microsoft Windows

NetApp