Patrice LAVIE

DOMAINES DE COMPETENCES : Conseils et Stratégies d’Entreprises.



Direction d’entreprise industrielle Textile:

• Orientation à moyen terme,

• Gestion des charges, Contrôle de la Productivité et de la Qualité des 3 sites de production (France et Etranger - WEB REPORTING)

• Animation, Management et contrôle des résultats de l’encadrement (12 cadres multidisciplinaires)

• Participation à l’élaboration des collections

• Validation Technique des collections au niveau du B.E. (rapport valeur marchande/coût de Fabrication)

• Organisation et Supervision des différents services administratifs: Commercial, Comptable, Logistique, Import/Export

• Traitement des contentieux clients

• Réalisation d’Audit et établissement d'un plan directeur



Réalisation de projets industriels Travaux investis: 29,50 ME

• Après avoir établi les nouvelles normes de fabrication et les productions, définition des besoins en bâtiments industriels.

• Aide à la réalisation des cahiers de charge

• Contrôle des constructions et validation des normes

• Animation des réunions de chantier avec les tous corps de métier

• Gestion des plannings d’avancement

• Contrôle budgétaire



Réalisation de projets Informatiques Industrielles et d’Automatisme

• Alimentations Robotisées des chaînes de production

• Automatisation totale des magasins de stockage des matières premières (E/S)

• Automatisation des convoyages des produits finis et Stockage par inertie

• Automatisation des préparations des commandes clients

• Gestion informatique des colis clients

• Intégration totale de la Production automatisé à l'Informatique de Gestion

• Formation en interne du personnel et implication personnelle pour la Formation de l’encadrement



Réalisation de projets Informatiques de Gestion

• Planification des commandes

• Gestion des Achats

• Gestion des productions

• Gestions des Expéditions et colisage

• Comptabilité Clients Fournisseurs, Générale

• Automatisation des Payes

• Mise en place et intégration des premiers serveurs pour le réseau de vente

• Gestion et contrôle des consommations Matières 1ères Tissus en temps réel



Direction entreprise de Négoce

• Définition de la stratégie commerciale et politique tarifaire

• Définition des objectifs à court et moyen termes

• Choix des gammes de produits et réalisation des cahiers de charges

• Suivi qualités

• Mise en place d’un réseau commercial avec objectif et suivi des représentants (12 VRP)

• Réalisation des Achats à l’Import

• Organisation et participation à différents Salons nationaux

• Suivi des livraisons (un millier de clients)

• Gestion des centrales d’achats Parisienne



Autres compétences

Directeur Sportif -Team FORMULE 3 EUROSERIES

Coach Sportif

Ingénieur Chargé d'affaires



Explications :

Mes dix années au poste de Directeur de Gestion dans un milieu Industriel ont été la suite logique d'une première carrière menée avec succès durant 15 ans en tant que Directeur Informatique assurant ainsi la Recherche et le Développement, la Productique et l'Automatisme. Rattaché au PDG d'une Société de taille moyenne avec trois sites de productions est le milieu qui m'a permis de m'exprimer et de réussir dans toutes mes actions d'organisations et de développements tout en assurant une croissance soutenue: C.A. doublé sur 7 ans !

Mes missions essentielles ont bien été la recherche d'organisations performantes et la modernisation tout en préservant le social.

Mon dernier poste occupé : Directeur de gestion chez Gédimat(Négoce de Matériaux).

Rompu à beaucoup de pratiques liées à l'organisation Informatique et à la performance, également à la commercialisation et l'industrialisation sont les expériences que je suis en mesure d'apporter.

Mon sens aigu de la rentabilité, ma motivation voire même ma passion ainsi que ma curiosité s'identifient beaucoup à ma personnalité.



Mes compétences :

Sport

Informatique

Gestion

Organisation

Mécanique

Textile

Formation