Bonjour,



je m appel Patrice Le Fur 45 ans,je suis actuellement en recherche d emploi,libre de suite,Dynamique,sérieux et entreprenant.

Je cherche à mettre à bien mes compétences professionnel au sein d une entreprise qui souhaiterai engager une personne habitué aux univers mouvents et exigeants tout en respectant les tâches qui seront demandées pour la sécurité des biens et des personnes.



en attente de recevoir des réponses,veuillez agréer Madame,Monsieur,mes sincères salutations.



Mr Le Fur Patrice.

Tel 06 82 85 24 52



Mes compétences :

Bilan de compétences équivalence bac en 1998