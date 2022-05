Patrice LE GUERNIC

Administrateur Système et Réseau confirmé dans la mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle et les évolutions des infrastructures IT (serveurs, réseaux, baies de stockages, solutions de sauvegardes), je suis à l'écoute de nouvelles opportunités.



Rigoureux, doté du sens du service, d’un bon relationnel, et de bonnes facultés d’adaptation.



Mes compétences :

Landesk Management

DNS, DHCP, SNMP, SAMBA

CISCO, SAN, WIFI

Protocole TCP/IP, LAN, VLAN

Active Directory

Vmware, HyperV

Linux

Microsoft Windows

Citrix XenApp

BackupExec, Veeam Backup, ARCserve