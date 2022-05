Patrice LE LEM

Ancien militaire mon expérience de 30 ans dans le domaine du sport (dans la conception, la mise en œuvre et la conduite de projets et de programmes sportifs au sein des organismes de formation), mes facultés d’adaptation (aux différents types de population, de niveaux de pratique et de structures sportives), mon dynamisme (au contact de différents milieux sportifs et enfants en général, des jeunes handicapés et des délinquants) et mon sens des responsabilités ( dans la gestion de personnels et le management d’équipes de formateurs au sein des écoles militaires) me permettent aujourd’hui de m’adapter aux différents publics, différents domaines et niveaux de pratique. Depuis mon départ du ministère de la défense j'ai travaillé au profit de la protection judiciaire de la jeunesse de Niort avec des adolescents délinquants, de l'institut médico-éducatif de Villaine avec des enfants handicapés, en thalasso comme coach sportif et je travaille actuellement à la CDC des vals de saintonge comme responsable du service des sports.



Mes compétences :

Management opérationnel