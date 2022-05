Patrice LE MAREC

Compétences manager production, consultant en management des organisations, directeur technique, responsable de production et chargé d'affaires dans la tôlerie/chaudronnerie/mécanique de précision. Conception et la réalisations d'outillages pour l'aéronautique, le forage pétrolier, le médicale, l'électroniques, le ferroviaire, l'armement et les biens d'équipements.



Mes compétences :

ERP NAVISION et TOPSOLID

Méthode LEAN

GPAO CLIPPER et SAVEPLAN

DAO RADAN

TPM, SMED, KANBAN, 5S, KAIZEN.....................

Certification ISO

Maîtrise des outils bureautiques Microsoft Office