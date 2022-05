Patrice LE MORVAN

Membre du comité de direction et du comité de pilotage stratégie.

Parfaite connaissance des réseaux franchises et intégrés. Développement et création.

Création du site digital marchand.

Manager opérationnel : 4 Directeurs régionaux/23 Directeurs de magasins/5 acheteurs etc.

Encadrement transversal sur projets : directeur financier, juridique, et des achats.

Formation de cadres : directeurs d'hypermarché et encadrement.

Définition et mise en œuvre des stratégies: Achats, enseignes et nouveaux concepts.

Définition des politiques commerciales digitales et achats .

Redressement de filiale, de magasins franchisés, de services internes.

Analyse financière et conseil en gestion (CRP, bilan, CR, trésorerie).

Négociations nationales (produits, services, contrats immobiliers et matériels de magasin).

Négociations sociales et syndicales (passage aux 35h Groupe Casino, fermeture,IRP).



Expériences professionnelles:



Cadre en Mission : consultant retail indépendant (depuis le 01/07/2018)

Élaboration de stratégie et mise en place.

Direction de COMEX et COMDIR.

Construction de gamme pour les secteurs non alimentaire et saisonniers.

Redressement d'unité commerciale et de service (Achats, communication, magasin,etc).



BUREAU VALLEE: Enseigne de franchise en papeterie, consommables informatiques (CA.ht>200M K€)

Octobre 2012 à juillet 2015 : 3 Directions: réseau City, dossiers sensibles et achats indirects.

Janvier 2011 à octobre 2012 : Directeur des réseaux magasins en propre et franchisés.

Avril 2009 à décembre 2010: Directeur des opérations filiale B.V.B

Juillet 2007 au 31 mars 2009: Directeur des achats communication et du marketing :

Août 2004 à juillet 2007: Directeur régional : Redressement des magasins en propre.



ELDORAUTO : Grande surface d’accessoire et réparation automobile, 4500 m².

Janvier 2002 à Avril 2004: Directeur d’unité : fermetures des sites



Groupe CASINO :

1999 à 2001: Directeur d’unité KOMOGO : Création de l’enseigne et développement

1997 à 1999 : Responsable régional non alimentaire (SERCA



DARTY SNC :

1992 à 1997 : Directeur d’unité : redressement des magasins du Mans et du magasin de Quimper.



Hypermarché CONTINENT SNC :

1985 à 1992: Chef de rayon puis chef de groupe bazar léger, chef de file national bazar léger.



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Développement commercial

Communication

Distribution

Marketing

Management

Redressement d'entreprise

Diplomatie

Négociation achats