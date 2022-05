Patrice LE RAY

Créateur de la société "OCCITAN HOME SERVICE" et co fondateur de l'enseigne "KANGOUROU KIDS", nous proposons, sous cette marque nationale, sur Toulouse et tout le département de Haute Garonne des services de Garde d'enfants à domicile, Accompagnement école-domicile, sortie d'école et de crèche, garde partagée et aide aux devoirs.



Auparavant, j'ai créé et dirigé pendant 7 ans la société Bretagne Home Service, affiliée Kangourou Kids avec des agences à Lorient, Vannes et Quimper



J'ai souhaité créé ma société après 5 années en région parisienne comme Ingénieur Télécoms Optiques. Mon poste ayant été délocalisé en Thaïlande et aux Etats Unis, j'ai choisi de "rentrer au pays" et me lancer dans l'aventure passionnante de la création d'entreprise en m'installant dans le golfe du Morbihan.



Mes compétences :

Toulouse