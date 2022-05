Patrice LE VAN HIEP

Bienvenue chez nous !



Depuis 2009, Réseaux & Compétences accompagne les réseaux de la distribution spécialisée et les industries liées dans leur développement.

Dans une logique de développement pérenne, Réseaux & Compétences met en relation des professionnels confirmés, désireux de s’investir dans un nouveau projet, avec des chefs d’entreprise qui souhaitent s’accompagner d’hommes et de femmes motivés, qui partagent leurs valeurs pour construire, ensemble, l’entreprise de demain.



Nous choisissons d’accompagner et de rapprocher des professionnels qui partagent un même objectif : Croissance, Rentabilité et Excellence.



Au quotidien et sur l’ensemble du territoire français, nous déployons nos solutions de chasse de têtes 100% terrain pour :

- Le recrutement de SALARIÉS : des professionnels formés, expérimentés et justifiant de réels résultats sur le marché, (du contributeur individuel au directeur général).

- Le recrutement d’AFFILIÉS ET INDÉPENDANTS du type franchisés ou concessionnaires : des professionnels confirmés, futurs chefs d’entreprises.





Parce qu’au début d’une grande histoire, il y en a une petite, nous avons mis au point une prestation de recrutement innovante, offensive et financièrement accessible à toutes les entreprises, quel que soit leur taille ou leur chiffre d’affaires.



