Patrice LEBEAU

Fonctions assurées :

• Directeur de missions

• Consultant Manager

• Directeur de projets

• Directeur de services

• Directeur de R&D

Domaines :

• Gestion administrative

• Assistance Maîtrise d’Ouvrage

• Assistance administrative et fonctionnelle

• Assistance Maîtrise d’Œuvre

Compétences fonctionnelles :

Marketing moyen de paiements et services

- Etude d’opportunité et positionnement

- Etude de marché

- Élaboration outils de formation/d’animation

Management de projet

- Pilotage, planification de projets

- Définition et gestion des plannings

- Mise en place et suivi des tableaux de bord

- Suivi des déploiements

- Formation des utilisateurs

- Accompagnement au changement

- Gestion budgétaire

- Gestion des personnes

- Coordination d’équipes projet

- Rédaction de CDC fonctionnelles

- Expressions de Besoin

- Gestion d’appel d’offre

- Elaboration de cahier de procédures

Domaines

- Traitement du document

- Chèques (bout en bout)

- Encaissement

- Gestion de partenariats



Mes compétences :

Conseil

MOA