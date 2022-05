Patrice LECOMTE

DOMAINES DE COMPETENCES :





REFONTE & INTEGRATION DES SYSTEMES D’INFORMATION

• Gestion des projets informatiques (ERP, CRM, Workflow & Business Object)

• Création des outils de suivi de projets

• Conduite du changement

• Animation des équipes d’informatique de gestion



GESTION DE PROJETS & MANAGMENT

• Mise en œuvre des décisions stratégiques (Fusions, Acquisitions, Cessions & Externalisations)

• Animation des équipes Opérationnelles



ELABORATION ET OPTIMISATION DES TABLEAUX DE BORDS GLOBAUX

• Création des indicateurs d’activité Business

• Elaboration des indicateurs sur les secteurs à forte valeur ajoutés et sur les nouveaux business models

• Intégration du contrôle de gestion Opérationnel dans les organisations

• Déclinaison des processus business et supports en objectifs

• Intégration des suivis de création de richesse à travers les offres produits ou services



FORMALISATION & SUIVI DU CONTROLE DE GESTION & CONTROLE INTERNE

• Intégration d’une culture « processus »

• Création et optimisation des processus opérationnels

• Mise en place des procédures associées

• Elaboration des outils de suivi



Mes compétences :

SAGE

CEGID