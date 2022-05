Je pilote une équipe de 5 commerciaux sur le territoire national en tant que chef des ventes en complément de mon activité terrain pour le compte de Luquet et Duranton. Cela me demande un sens de l'organisation, une capacité d'écoute et de conseils.

Je suis responsable d'un territoire de 8 départements depuis 1999. Mon portefeuille de clients se compose d'hôpitaux publics et privés, d'administrations et d'entreprises diverses.