Patrice LEVEL

Madame, Monsieur





Je cherche l'opportunité d'intégrer une entreprise de travaux publics. Pour être plus précis, un poste de Conducteur de travaux qui me permettra de mettre en pratique mes compétences techniques et organisationnelles.



Gérant d'entreprise dans un premier temps, chargé de l'étude des chantiers ainsi que le suivi, le pilotage, la gestion des travaux et la gestion de l'entreprise, au sein de la société que j'ai créée dans le Gers.



J'ai assumé ensuite pendant plusieurs années la responsabilité de Chef de chantier au sein de différentes entreprises de très bonnes renommées.



A ce titre, j'ai appris à maîtriser l'éventail des tâches techniques, administratives et budgétaires de ce secteur en constante évolution : étude et suivi de chantier, bon déroulement des travaux dans les meilleurs conditions de coût et de délais, établissement des relations entre les différents intervenants internes et externes.



Je souhaite mettre mon expérience au service de votre entreprise, je vous propose de relever un nouveau défi d’efficacité en m’intégrant à votre équipe. Je saurai vous prouver le bien fondé de votre choix.



De caractère jovial, autonome, sérieux et organisé , je possède également une bonne faculté de management, ce qui me confère une capacité à obtenir de bons résultats pour les divers objectifs qui mon été confiés.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel nous pourrons discuter du poste à pourvoir et vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature.



Je vous pris d'agréer Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Ordonnancement

Gestion de projet

Planification de projet

Négociation commerciale

Évaluation environnementale

Étude de prix

Management

Suivi de chantiers

Organisation du travail