Patrice LEYMARIE

Créateur de la société IT’S ART (www.itsartmag.com ) éditant le site associéArray, premier portail et galerie européenne en anglais dédiés aux arts numériques (2D, 3D, effets spéciaux, animation)

Création du site web, du magazine et de la galerie communautaire



Enseignant pour l'EEMI (Ecole Européenne des métiers de l'Internet : http://itsartm.ag/rjsIks )et le CNAM ( Conservatoire des arts et métiers : http://www.cnam.fr ) .



Mes compétences :

3D Animation

Analytic

Animation

Community manager

computer

Computer Graphics

Facebook

Internet

Manager

Networks

ROI

SEM

Seo

SEO SEM

Social Networks

VFX