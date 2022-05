Patrice LIÉGAUX

Après des études assez techniques (baccalauréat F1 construction mécanique), je me suis orienté vers une école d'art. Ce parcours artistique pluridisciplinaire m'a fait découvrir le design graphique, le design objet, la photographie, l'architecture et les beaux-arts.

Après une quinzaine d'années à exercer ma créativité dans des agences de design graphique, j'envisage une reconversion en design industriel afin d'évoluer dans une discipline plus concrète et plus technique.





Mes compétences :

Adobe Creative Suite 5

Design produit

Créativité

Architecture d'intérieur

Photographie

Matériaux

Couleurs et Matières

Analyse des besoins