Patrice LOCCI, Compositeur, Arrangeur, Réalisateur, Technicien du Son, Musicien.



Se divertir et voir grandir son projet avec le STUDIO AJL RECORDING l'adresse incontournable !



Venez me rencontrer et découvrez mon installation. Laissez libre cours à vos talents musicaux! Perfectionnez vos connaissances! Chanteuses, chanteurs, groupes, auteurs, musiciens, vous êtes tous les bienvenus et voyons ce que nous pouvons faire de votre projet...



http://www.studio-ajl-recording.com/



Mes compétences :

Arrangeur

Artiste

Batteur

Compositeur

Musicien

Composition

Composition musicale

Arrangements

Chant

Spectacle