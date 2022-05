Patrice LOMBARD

Actuellement vendeur au sein d'une PME, spécialisée dans la fourniture industrielle et le soudage, je souhaite intégrer une entreprise au projet ambitieux et valorisant son personnel dans sa démarche individuelle et collective de travail.

- Aimant la nature , la simplicité, assez solitaire bien qu'ayant naturellement une aptitude à l'écoute d'autrui et au travail d'équipe; appréciant la réalisation performante des actions professionnelles et l'esprit de compétition qui pousse à l'analyse des facteurs d'amélioration permanente de la performance.

- Sensible à tout ce qui touche à l'environnement, la qualité.

J'envisage d'avoir une pratique professionnelle en direction de personnes en difficulté sanitaire et/ou sociale, ou de la préservation de la nature et son environnement.



Direction, gestion et management :

► Organiser, programmer et encourager le développement de l’activité professionnelle.

► Animer et susciter un travail d’équipe et de réseau.

► Gérer et optimiser les capitaux mobiliers, immobiliers et humains.



Responsable de la mise en œuvre de la Politique Locale :

► Participer à l’élaboration de l’action locale.

► Mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’action et son développement.

► Analyser, interpréter, mettre en cohérence et synthétiser les données et informations

► Animer et co-animer des sessions d’information et de formation.



Responsable pédagogique : ► Communiquer, renseigner les élus, les personnels et les usagers.

► Organiser la formation.

► Analyser les postes de travail.





Mes compétences :

Direction de projet

Développement personnel

Animation de formations

Relations Publiques

Coaching sportif

Education

Relations clients

Animation d'équipe

Animation de réunions

Pédagogie

Autonomie professionnelle

Développement durable