Patrice LOUCHART

Voici, en résumé, l'ensemble de mes compétences acquise au court de ma carrière.



• Démarchage et suivi d’un portefeuille de clientèle



• Expertise de Site (prise de côtes, réalisation de plan d’aménagement, étude de faisabilité, prescription de solution technique).



• Réalisation de l’ensemble du dossier technique (plans Autocad, bilan de puissance, étude d’éclairement, dossier ERDF, etc…).



• Chiffrage des devis, réalisation des consultations des fournisseurs et sous-traitants.



• Gestion des plannings et des moyens humains sur le site (interne et sous-traitance).



• Management des équipes techniques (recrutement, accompagnement, identification des besoins en formation, développement des compétences, recadrage).



• Participation aux réunions de chantier et interlocuteur principal du maître d’œuvre, du maître d’ouvrage et des autres corps de métier.



• Commande du matériel, gestion de l’outillage et suivi des stocks.



• Garant de la réussite financière de mes chantiers, de la qualité du travail des équipes, du respect des délais impartis et de la satisfaction de mes clients.



• Suivi du respect des règles de sécurité et d’hygiène.



• Utilisation courante des logiciels de bureautique (Word, Excel, etc…).



• Bonnes connaissances en informatique, vidéo, réseau et fibre optique