Patrice MAILLARD

Je suis Animateur Vacataire sur les temps d'interclasse et des Ateliers Périscolaires Gratuits depuis 2 années au sein de la ville de Paris.

Fort d'une expérience réelle en relation avec tout type de public, j'ai pu développer des savoirs et des savoirs-faire certains dans le domaine socioculturel et de la communication.

Volontaire, dynamique et conscient des enjeux liés à la satisfaction de la clientèle , je sais m'adapter aux situations et accepte volontiers l'efficacité du travail en équipe.

Totalement disponible , je me tiens à votre disposition afin de vous présenter plus amplement mes compétences et appétences.



Mes compétences :

Microsoft Excel et WORD

Encadrement

Suivi commercial et administratif

Animation de réunions

Accompagnement individuel

Accueil

Education