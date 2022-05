Patrice MANTET-GAY

51 ans dont 23 ans d'expérience dans le secteur semencier dans lequel je reviens après une parenthèse de 3 ans dans le champignon.

Expert, j'ai occupé successivement les fonctions de pathologiste, d'ingénieur expérimentation, de responsable production et directeur de site. Expériences labo Qualité, labo Biotechs, Recherche et Manufacturing en grandes cultures.

+ 10 années de management d'équipe.

Expérience de multi-nationales et de PME.





Mes compétences :

Animation

Création

Création d'entreprise

Gestion de production

Grandes cultures

Management

Management d'équipe

Pathologie

Production

QHSE

Semences