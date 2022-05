Patrice MARTIN

Team cyclocancer.com est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901.

Notre association a pour but de lutter contre le cancer par la pratique du sport cycliste en collectant des fonds pour soutenir la recherche sur le cancer.

Vous êtes sensible à cette maladie, portez nos tenues vous contribuerez à lutter contre le cancer.

Pour chaque équipement vendu, 10 € sont reversé au centre de lutte contre le cancer Henri BECQUEREL à ROUEN (76000)

Vous pouvez aussi devenir membre de l’association pour une cotisation annuelle de 20 €.

Nous comptons sur votre soutien, nul n’est à l’abri de cette maladie, en 2012, en FRANCE plus de 355 000 personnes ont été touchés par le cancer.