Patrice MARTIN

Madame,monsieur,

Après plusieurs années d'expérience dans le domaine du commerce poids lourds. Je suis actuellement à la recherche d'un poste d’Attaché commercial.

J'ai toujours été attiré par les métiers de la vente et du commerce. En effet, au travers des responsabilités qui m'ont été confiées au long de mon parcours, j'ai pu affiner mon sens de la négociation et consolider ma capacité à atteindre les objectifs fixés.

Je possède une bonne connaissance du tissu économique de ma région, dans le secteur poids lourds, TP, et transport .

Organisé, dynamique, et doté d'un très bon sens relationnel, j'aimerais associer mes compétences et mes connaissances à celles de vos collaborateurs et de votre entreprise.

Afin de vous faire part de ma réelle motivation pour ce poste, je vous propose de nous rencontrer à la date de votre convenance.



Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer madame, monsieur, l'expression de mes sincères salutations.





Mes compétences :

